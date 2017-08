Além de grave, o acidente do apresentador inglês Richard Hammond com um supercarro (que você pode assistir na abertura deste post, em vídeo retirado do YouTube), ocorrido em 10 de junho, vai custar (ainda mais) caro para ele e para os organizadores da prova do Campeonato Suíço de Subida de Montanha: 4.500 euros (4 mil libras ou pouco mais de R$ 16.500) de multa aplicada pela federação suíça de automobilismo (Auto Sport Schweiz).

Esse valor é até pequeno perto do prejuízo com a perda do superesportivo elétrico, que se incendiou na colisão, e tinha custo estimado em 2 milhões de libras (mais de R$ 8 milhões). Mas é simbólico: Hammond e os organizadores da prova foram acusados pela federação de “manchar a reputação do automobilismo e das provas de subida de montanha”.

Ex-apresentador do celebrado programa automotivo “Top Gear” e atualmente no comando do “The Grand Tour” ao lado dos colegas Jeremy Clarkson e James May, Hammond dirigia um Rimac Concept One, quando perdeu o controle da direção em uma curva, capotou e escapou do carro que se incendiava com (apenas) o joelho fraturado.

Segundo as investigações da federação suíça, que teve apoio da FIA (a autoridade internacional máxima no assunto), nem Hammond nem os colegas de programa estavam inscritos na prova: os três apenas gravavam imagens para a produção, que vai ao ar no serviço online da Amazon. Além do Rimac, o trio pilotava um Lamborghini Aventador S e um Honda NSX.